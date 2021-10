Speciaal congres over technisch onderwijs moet nieuwe leerlingen aantrekken

Het Techniekpact West-Friesland, een samenwerkingsverband tussen verschillende techniek- en onderwijsinstellingen, organiseert komende maand een congres in Grootebroek: Techniek Doet Het. Het congres moet verschillende scholen en onderwijsniveaus bij elkaar brengen, om technisch onderwijs meer op de kaart te zetten. Want: "Er is veel vraag naar arbeid, maar weinig aanbod in de techniek."

Martinuscollege

Met een gevarieerd aanbod aan workshops en een aantal sprekers probeert het congres 'te informeren en te inspireren op het gebied van grensverleggend technisch onderwijs'. Want, zo vervolgt projectleider Gerben Bakker: "We willen gewoon meer leerlingen in de techniek hebben." Het congres richt zich daarom vooral op primair onderwijs, in de hoop kinderen te inspireren om een technische richting op te gaan in het voorgezet onderwijs. Samenwerken Bakker benadrukt het belang van samenwerken tussen onderwijsinstellingen. "Niet alle scholen hebben de mogelijkheden om techniek aan te bieden. Daarom moet je zorgen dat de techniek op scholen die dat wel tot hun beschikking hebben, ook te gebruiken is voor leerlingen van andere scholen." Een praktijkvoorbeeld is te vinden op het Hoornse Tabor College D’Ampte en het Martinuscollege in Grootebroek. Daar bevinden zich zogenaamde ‘concentratiepunten’: lokalen voor technisch onderwijs die ook door andere scholen gebruikt mogen worden. Locatie Het congres vindt ook plaats op datzelfde Martinuscollege. De school probeert zo ook leerlingen te betrekken bij het congres. "De horeca die op het congres aanwezig is, wordt aangeboden door onze eigen leerlingen", vertelt sectordirecteur Jan Jacob Jaasma. "De school heeft echt veel toegevoegde waarde als locatie." Onderwijsminister Arie Slob wil het congres komende 17 november graag komen openen. Bakker: "Dat zien we als een belangrijke blijk van waardering, voor wat we doen in de regio."