Hart voor Medemblik scherp op college en coalitie: 'Schuiven verantwoordelijkheid af'

De fractie van Hart voor Medemblik heeft in een scherpe verklaring flinke kritiek geuit op de begroting van de gemeente. Ze verwijt het college, maar ook de coalitiepartijen in de gemeenteraad, het afschuiven van verantwoordelijkheid 'nu ambities simpelweg niet gehaald zijn'.

CDA-fractievoorzitter Ed Meester bestrijdt het wegschuiven van verantwoordelijkheid en het niet halen van ambities. "Tuurlijk zijn er dingen blijven liggen, maar er is ook heel veel wel gelukt. Het is te makkelijk om alleen te roepen vanaf de zijlijn."

"Tijdens de afgelopen begrotingsvergaderingen kregen we het idee dat de coalitiepartijen die hier verantwoordelijk voor zijn, doen alsof ze helemaal niet in de coalitie zitten. Het lijkt wel alsof de verkiezingen eraan komen."

De begrotingsplannen zijn een heet hangijzer in Medemblik. Vorige week bleek na navraag van NH Nieuws en WEEFF dat de bezuiniging van drie miljoen euro er echt gaat komen. De gemeente gaat – in tegenstelling tot veel andere gemeenten – de 1,5 miljoen euro ontvangen compensatie vanuit het Rijk niet gebruiken om de bezuinigingen terug te draaien.

