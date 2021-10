Conservator Allard Pierson Museum wint Jan Wolkers Prijs 2021

Hans Mulder, die als conservator betrokken is bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam, heeft de Jan Wolkers Prijs 2021 ontvangen voor zijn boek 'De ontdekking van de natuur'. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de schrijver met het beste natuurboek. De winnaar van dit jaar werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

Het boek van de conservator is een verzameling verhalen over mensen die met hun ontdekkingen de natuur beter hebben leren begrijpen. Eén van hen was Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), die de eerste microscoop fabriceerde. Ook Charles Darwin (1809-1882), die de basis legde voor de evolutieleer, heeft een rol in het boek van de schrijver.

Behalve Mulder waren nog vier andere schrijvers genomineerd. Juryvoorzitter Jan-Pierre Geelen (De Volkskrant) noemt Mulder 'een rasverteller': "Hij schrijft toegankelijk en weet de lezer zo een boek lang bij de les te houden - geholpen door vleugjes ironie en een riante verzameling illustraties en klassieke prenten."

Het is inmiddels de negende keer dat de Jan Wolkers Prijs wordt uitgereikt. De jaarlijkse prijsuitreiking is een initiatief van Vroege Vogels, het WNF en de Volkskrant. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro. Daarnaast krijgt de winnaar een getekend zelfportret, gemaakt door illustrator Siegfried Woldhek.