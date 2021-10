Grote zorgen over vermiste Syrische jongen (13) in Callantsoog: 'Woonde hier net'

De politie in Callantsoog zoekt vandaag verder naar een 13-jarige jongen die sinds gistermiddag vermist is. Het gaat om een jongen uit Syrië die sinds kort in het kustdorp woont. Gisteravond is al massaal gezocht in de duinen en langs het strand. "We maken ons grote zorgen."

NH Nieuws / Maaike Polder

Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Verder wil of kan de politie niet veel zeggen over de vermissing. Het onderzoek loopt nog. Ook is niet duidelijk of de jongen is weggelopen of op een andere manier vermist is. De jongen werd gistermiddag rond 14.00 uur voor het laatst gezien bij de Van Brederodestraat. Daar zou hij sinds twee weken in een gastgezin wonen, melden bronnen aan NH Nieuws. Hij zou pas net in Nederland zijn.