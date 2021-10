Groot tekort aan technisch personeel, zo proberen bedrijven het tij te keren

Sommige bedrijven trekken van alles uit de kast om in de momenteel krappe arbeidsmarkt aan nieuw personeel te komen. In Enkhuizen probeert het bedrijf Renolit met een heus career event technisch geschoolde mensen aan te trekken, want zeker die zijn lastig te vinden. "De mensen die wij zoeken, komen niet meer zo makkelijk naar ons toe", zegt Richard Gilhuys van Renolit. Een rondleiding, workshops en zelfs een presentatie van oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos moet daar mede verandering in brengen.

Renolit, gevestigd in Enkhuizen, maakt folies, die gebruikt worden voor bloed- en infuuszakken. Het bedrijf wil de komende jaren een groei doormaken, maar heeft daar wel de mensen voor nodig. En met name het vinden van technisch geschoold personeel, blijkt lastig.

Het bedrijf gooide daarom haar deuren open voor potentieel nieuw personeel, waar zo’n vijftig mensen op afkwamen. Gilhuys: "Personeel vinden is moeilijk, maar technisch personeel vinden is nog lastiger. Je moet daarom iets anders doen om mensen bewust te maken van wat er speelt in je bedrijf."

Hans Huibers, voorzitter van de West-Friese Bedrijvengroep, onderschrijft die uitspraak en is dan ook enthousiast over het career event van Renolit. "De ondernemer die het houdt bij een personeelsadvertentie in de krant, gaat het niet redden. Je moet op zoek naar creatieve manieren."

Jongeren verdwijnen

Hij ziet dat bedrijven de potentie hebben om door te groeien, maar dat niet of beperkt kunnen door onvoldoende personeel. En dat geldt voor alle sectoren, ook buiten de techniek. Hoewel dit volgens Huibers een probleem is waar heel Nederland last van heeft, ziet hij in West-Friesland nog een andere ontwikkeling. "Veel jongeren uit deze regio gaan studeren in Amsterdam of Utrecht en keren daarna niet meer terug. Die beweging moeten we omdraaien."