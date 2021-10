Miss World Nederland stoomt haar mogelijke opvolgers klaar in Den Helder

Miss World Nederland Lizzy Dobbe uit Den Helder vertrekt over een paar weken richting Puerto Rico om Nederland te vertegenwoordigen op de Miss World-verkiezing. Maar zaterdag 23 oktober helpt ze eerst 30 nieuwe meiden die in de race zijn voor de titel van 2022. Als coach en begeleider van de nieuwe lichting missen helpt ze hen met tips.

"Maak je niet te druk, het is ontzettend leuk en we zijn hier om te leren. Ik probeer ze mee te geven dat ze echt moeten genieten, want het is een super toffe ervaring", zegt Lizzy tegen mediapartner Regio Noordkop.

30 jonge vrouwen kwamen op zaterdag 23 oktober bijeen in Hortus Overzee in Den Helder voor een fotoshoot. De Miss World-verkiezing bestaat sinds 1951 en is de eerste mondiale schoonheidswedstrijd ter wereld. In tegenstelling tot andere missverkiezingen draait het hier niet alleen om het uiterlijk. Zo is de bikinironde afgeschaft en gaat het voor een groot deel om de boodschap die de deelnemers willen uitdragen. Beauty with a purpose, dus. Zo wil de een aandacht geven aan het klimaat en dierenleed en een ander graag opkomen voor vrouwen die in armoede leven in Nederland.

In de komende periode worden de 30 meiden klaargestoomd voor de finale, die vindt plaats in februari. Naast de fotoshoots, krijgen de kandidaten ook educatieve workshops, over onder meer voeding, sport, neuromarketing en psychologie.

Er heerst een ontspannen en gezellig sfeer onder de nieuwe meiden, die staan te popelen om de nieuwe Miss World Nederland te worden.

Kijk hier hoe Lizzy de nieuwe kandidaten op weg helpt: