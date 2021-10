Wat zeggen de cijfertjes? Ajax al zes jaar ongeslagen tegen PSV in competitie; Groningen-uit lastig voor AZ

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de tiende speelronde in de eredivisie. De laatste nederlaag in de ArenA tegen PSV was zes jaar geleden voor Ajax in de competitie, terwijl de uitwedstrijd tegen FC Groningen geen zekerheidje is voor AZ.

Ajax – PSV

Gelijkspel na dubbelslag Zahavi

De topper tussen Ajax en PSV eindigde afgelopen seizoen in 2-2. Na twee goals van Eran Zahavi knokten de Amsterdammers zich terug via Quincy Promes en Antony. De laatste overwinning van de Brabanders was in het seizoen 2015/16. Gastón Pereiro was destijds belangrijk met twee goals (1-2).

Cadeautje voor Álvarez?

Middenvelder Edson Álvarez viert vandaag zijn 24ste verjaardag. In 2020 won Ajax op 24 oktober met 0-13 van VVV-Venlo, de grootste zege in de eredivisie ooit. Overigens werd Ajax - PSV nog niet eerder op deze datum gespeeld. De Amsterdammers zijn ongeslagen op 24 oktober in thuiswedstrijden.

Lang wachten op zege in ArenA

De overgang van De Meer naar de ArenA (in 1996) bleek in de eerste jaren geen succes voor Ajax tegen PSV. Het duurde tot 8 februari 2004 voordat de drie punten in Amsterdam bleven. Sindsdien is er acht keer gewonnen, vijf keer verloren en vier keer gelijkgespeeld tegen de Eindhovenaren.

Plaaggeest Mark van Bommel

Een jaar na de eerste zege in de ArenA werd de grootste overwinning van PSV behaald. De Eindhovenaren wonnen, mede door drie goals van Mark van Bommel met 0-4. De grootste zege van de Amsterdammers was in 1964/65. Door twee goals van Sjaak Swart, twee van Klaas Nuninga en Johan Cruijff werd het 5-0.

Tadic meest waardevol

De huidige MVP (meest waardevolle speler) in de eredivisie is Ajax’ aanvoerder Dusan Tadic. De Serviër bereidde 7 treffers voor en maakte er vier. Op deze ranglijst wordt hij gevolgd door PSV’er Cody Gakpo, de aanvaller was betrokken bij 10 goals (7 assists en drie goals). Gakpo ontbreekt vanmiddag met een enkelblessure.

In de uitzending van NH Sport op de radio tussen 18.00 en 19.00 uur is er volop aandacht voor de topper. Erik-Jan Brinkman verzorgt het commentaar in de Johan Cruijff ArenA.