Rapper Murda weer terug in Nederland na aanklacht van Turks OM

Rapper Murda is zaterdagmiddag aangekomen in Nederland vanuit Turkije. Murda mocht het land eerst niet uit, maar gisteren werd bekend dat het uitreisverbod was opgeheven. De Amsterdamse rapper is aangeklaagd door het Turkse OM voor het verheerlijken van drugsgebruik in zijn nummers, met een mogelijke celstraf tot tien jaar.

In een post op Instagram laat de rapper weten dat hij weer terug is in Nederland. "De afgelopen dagen zijn er ongelukkige dingen met mij gebeurd. Maar nu ben ik weer thuis met mijn dochter en ik ben heel gelukkig", leest de post. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun. We gaan gewoon weer knallen", schrijft de rapper.

Aangeklaagd

Zaterdag vloog de 37-jarige Önder Doğan, zijn echte naam, naar Istanbul voor een optreden. Op het vliegveld werd hij aangehouden door de politie nadat er een onderzoek was gestart naar zijn teksten. Volgens het Turkse OM zou hij het gebruik van drugs, zoals wiet, aanmoedigen. Een zin uit zijn nummer Eh Baba, dat in het Turks is gerapt, kan vertaald worden naar het Nederlands als: "Ik draaide wiet, stak het op en het schudde me op".

De rapper werd na één nacht in de cel weer vrijgelaten, hoewel hij het land niet mocht verlaten. Donderdag diende het Turkse OM een aanklacht in, met een eis van vijf tot tien jaar celstraf. Vrijdag werd bekend dat het uitreisverbod voor de rapper was opgeheven. "Voor het oplezen van gedicht of het zingen van een lied hoop ik niet dat iemand gescheiden hoeft te blijven van zijn geliefde", laat Murda nog weten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak zal voorkomen.