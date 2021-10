Man (25) steelt duizenden euro's van mensen die helpende hand boden

Een 25-jarige man is veroordeeld voor het stelen van duizenden euro's van mensen die hem hadden geholpen met verzonnen problemen. Door middel van verschillende smoezen wist hij zijn slachtoffers een groot geldbedrag armer te maken. De man werd na meerdere aangiftes vervolgd en krijgt voor onder meer zijn oplichtingspraktijken die hij uitvoerde in Amsterdam zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Het grootste geldbedrag werd weggenomen in de nacht van 11 op 12 mei 2019 tijdens een avondje stappen op het Koningsplein. De dader en een vriend van hem besloten die avond lachgas te kopen van twee jongens. De man gaf aan dat hij geen contant geld meer had, maar sprak met de verkopers af om het geld over te maken. Eén van de slachtoffers had zijn telefoon ontgrendeld, zijn bankieren-app geopend en vervolgens zijn mobieltje aan de fraudeur gegeven zodat één van hen bankgegevens in kon vullen. Later zag één van de slachtoffers dat er in totaal 3.511 euro was afgeschreven, terwijl hij dat niet zelf had gedaan.

Tikkie

Rond diezelfde datum vroeg de man aan een stel in de Voetboogstraat in het centrum aan iemand: "Hé mag ik wat vragen? Ik moet naar Leeuwarden met de taxi en heb geen pinpas. Kan ik jou geld overmaken dat jij dat kunt pinnen?" Vervolgens liepen ze met z'n drieën naar een pinautomaat. In totaal werd er 200 euro gepind voor de veroordeelde man en werd er een betaalverzoek per telefoon gestuurd zodat het slachtoffer het gepinde bedrag terug zou krijgen. In plaats daarvan werd er via het betaalbezoek geld 'bijgeschreven' op zijn eigen rekening.

Deze 'transactie' werd gezien door twee opsporingsambtenaren. Zij vroegen aan het stel wat er precies had plaatsgevonden. Nadat duidelijk werd dat het om oplichting ging, werd de man aangehouden.

Celstraf en schadevergoeding

Behalve oplichtingspraktijken is de man ook schuldig aan afpersing, computervredebreuk en poging tot oplichting. Daarnaast had de man 6,74 gram MDMA in bezit.

Behalve de celstraf moet de 25-jarige man ook een schadevergoeding van in totaal 6.400 euro betalen.