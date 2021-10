Veldrijdster Betsema domineert en wint Superprestige Ruddervoorde

Denise Betsema heeft de zege gepakt bij de Superprestigewedstrijd in het Belgische Ruddervoorde. De veldrijdster uit Texel heeft door haar overwinning de leiding overgenomen in het algemeen klassement.

Betsema greep vijf dagen geleden nog naast de zege bij de wereldbekercross in de Verenigde Staten (Iowa). De Texelse was zaterdagmiddag 43 seconden sneller dan landgenoot Annemarie Worst en bijna een minuut sneller dan Inge van der Heijden, die derde eindigde. Het is voor Betsema haar eerste overwinning in het nieuwe veldritseizoen.

De veldrijdster komt morgen in actie bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven. Bekijk hieronder de finish van Denise Betsema: