Raad Blaricum zet college aan tot bouw tiny houses en eenpersoonswoningen

De bouwplannen die in Blaricum klaar liggen zijn vrijwel uitsluitend voor gezinswoningen, terwijl het aantal kleine huishoudens in de gemeente toeneemt. Zowel de coalitie- als de oppositiepartijen in de raad willen dat het college zich nu in gaan zetten voor de bouw van woningen voor deze snelstijgende groep starters.

Het beeld dat mensen hebben bij Tiny Houses klopt volgens Beemsterboer niet. "Pippowagens op wieltjes met opklapbedden, dat klopt allang niet meer. We hebben het over kleine woonvormen." Dit onderzoek moet volgens Beemsterboer voor kaders en richtlijnen zorgen die duidelijkheid geven van wat mogelijk is in het woningbestand.

Oppositiemotie

Ook de VVD en D66 dienden een motie in. De partijen vragen dat het college in alle bouwplannen die langs de raad moeten aandringen op de bouw van woningen voor kleine huishoudens. Ook wil de oppositie dat het college bij bouwplannen van woningcorporaties geld bij gaat leggen voor de bouw van kleine woningen. Onderzoek naar deze woonvormen moet uit het potje voor volkshuisvesting komen, waar nu ongeveer 4,3 miljoen euro inzit.

Hoewel de moties dicht bij elkaar liggen, is er niet voor gekozen om één raadsbreed gedragen motie in te dienen. Beemsterboer betreurt dit, maar geeft dat in de originele moties er wat verschillen zaten. Dat ging vooral om een aantal politieke keuzes en woordgebruik. Na een lange schorsing en aanpassingen aan beide moties, zijn beide moties ondanks dat wel raadsbreed aangenomen.

Luister het hele interview terug via deze link.