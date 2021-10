Droom komt uit voor Ramin uit Hoofddorp: 'duet' met hitsensatie Måneskin

De 28-jarige Hoofddorper Ramin Rezi is nieuws in Italië, nadat een filmpje van hem waarin hij zingt voor de Italiaanse Songfestivalwinnaar Måneskin, honderdduizenden keren is bekeken. "Je krijgt maar een moment, dan moet je het gewoon doen", zegt de fan van de band tegen NH Nieuws.

De Italiaanse band Måneskin was afgelopen maandag in Amsterdam. Een vriendin van Ramin tipte hem daarover. "Zij is groot fan van Måneskin en daarom gingen we er heen", vertelt hij. Hij vroeg aan de bodyguard of hij een stukje voor de Songfestivalwinnaars mocht zingen en dat lukte.

Toen de band aankwam, liet de bodyguard Ramin door. "Je krijgt maar een moment, dus dan moet je het doen", vertelt hij over de ontmoeting. Hij zong het nummer 'Beggin' voor de bandleden. "Het is geen origineel nummer van Måneskin, maar een cover van ze. Bovendien ben ik met het originele nummer opgegroeid dus ik vond het mooi om dat te zingen."

Op video's is te zien dat de bandleden luisteren terwijl Ramin zingt, met een applaus als slotakkoord. "Ik wilde ze verrassen en dat is wel gelukt. Daarna zijn we nog op de foto gegaan", vertelt Ramin over zijn flitsoptreden.

275.000 views

Diezelfde avond zette hij het filmpje online. En dan gaat het snel: "De volgende ochtend had ik opeens 100.000 views op TikTok. Nu staat de teller op 275.000 en ik krijg nog elke seconde een melding", zegt Ramin.

Daar blijft het niet bij. Het succes overschrijdt zelfs landsgrenzen en het filmpje is nu ook in Italië een hit. "Ik kreeg een berichtje dat ik op Italiaanse nieuwssites stond. Dat is echt bizar."