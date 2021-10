Avondwinkels gaan ook bezorgen: "Anders gaan we het niet redden"

Er zijn steeds meer bezorgdiensten te vinden in Amsterdam en dat kost de avondwinkels in de stad klanten. Door het gemak van een flitsbezorger hoeft een klant 's avonds laat de deur niet meer uit voor die paar boodschappen. Om niet al te veel geld te verliezen beginnen sommige ondernemers zelf met bezorging.

"Tot de flitsbezorgers kwamen waren we heel goed bezig, maar concurreren met een miljardenbedrijf gaat helaas niet", zegt Alper Gedik, eigenaar van UNO. Ook Omar Aziz in de Van Woustraat maakt zich zorgen. "Onze omzet is nog maar de helft van wat het eerst was, de huur betalen wordt steeds lastiger."

Zowel UNO in West als avondwinkel Van Wou in Amsterdam-Zuid hebben veel minder klanten dan voorheen, en dat zorgt voor minder inkomsten.

De winkeliers proberen hun hoofd boven water te houden, maar dat gaat moeilijk met zulke concurrentie. "We zijn zelf gaan bezorgen, daar was veel vraag naar", zegt Gedik. Zijn bezorgers gaan sinds ruim een jaar met de scooter langs de deuren, "maar ook dat is nu aan het afnemen."

Aziz wil dit idee ook ontwikkelen, maar mist de mankracht ervoor. "het is de zoveelste tegenslag, na bijvoorbeeld de avondklok van eerder dit jaar. We hebben al zo veel aan ons hoofd, hier heb ik geen trek in."

Gelukkig voor de avondwinkels, zijn er toch nog wel mensen die trouw blijven aan hun avondwinkel. "Waar haal je anders je wijn en snacks voor tijdens de film?", vragen twee vrouwen in de winkel zich af.

"Het is om de hoek en ze kennen me, het is gezellig om binnen te lopen", vertelt een klant die er al jaren komt. Op straat zeggen twee vrouwen weinig gebruik te maken van de winkel: "Ik ben er gewoon te lui voor."