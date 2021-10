Vernieling Veteranenplantsoen in Uitgeest leidt tot fikse verontwaardiging: "Respectloos"

In Uitgeest wordt met verontwaardiging en boosheid gereageerd op de vernieling die recent plaatsvond op het Veteranenplantsoen in het dorp. Het bord op het vorig jaar geopende plantsoen is flink toegetakeld.

"Mijn eerste reactie toen ik het zag? Totaal respectloos dit", foetert Dannij van der Sluijs, voorzitter van Stichting Veteranen Comité de BUCH. "We maken daar met de gemeente een prachtig plantsoen voor veteranen en dan vindt iemand het nodig om het te slopen: ik heb er geen woorden voor."

Veteraan Hans Walrave, die als Duchtbatter op missie werd uitgezonden naar Srebrenica, baalt stevig en heeft er geen goed woord voor over. "Dit moeten kinderen zijn geweest, anders haal je dit niet in je hoofd. Dit plantsoen is van grote waarde voor mensen die zijn uitgezonden met gevaar voor eigen leven. Daar blijf je dus met je tengels vanaf."

Volgens Walrave is het de eerste keer dat een Veteranenplantsoenen in Noord-Holland werd vernield. Er zijn ook plantsoenen in Bergen, Heiloo en Castricum.

Dader

Een dader is volgens Van der Sluijs nog niet gevonden. "Mocht er iemand iets weten of camerabeelden hebben van de daad: meld je dan bij de politie. Zonder dader zijn de herstelkosten ook niet te verhalen."

Vorig jaar werd het Veteranenplantsoen in Uitgeest geopend: