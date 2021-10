Honden dineren bij Pllek in Amsterdam: "Ze heeft de avond van haar leven"

Tientallen honden hebben gisteravond, samen met hun bazen, gedineerd in Pllek op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De opbrengst gaat naar Dierenopvang Amsterdam (DOA), dat het dit jaar drukker dan normaal heeft.

"Vorig jaar was het best wel rustig in het asiel", vertelde Tanja van den Hengel van DOA. "Maar dit jaar is het gewoon weer, bam, vol. Met hulp van hen kunnen we zoveel meer dieren helpen, om ze gewoon een tweede kans te geven."

De eigenaren van de honden waren tevreden. "De hond vindt het geweldig. Ze heeft net een hondenbiertje op. De hond heeft de avond van haar leven."

Een ander omschreef het eten voor de hond als een uitgebreid diner. "Thuis krijgt hij gewoon weer zijn brokken. Dus dit was wel eenmalig."