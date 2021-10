Nieuw puntverlies voor Jong AZ en trainer Maarten Martens: "Er had meer ingezeten"

Jong AZ verloor vrijdagavond met het kleinste verschil van provinciegenoot FC Volendam. De talenten uit Alkmaar hielden lang stand maar moesten uiteindelijk in de tweede helft buigen voor de koploper van de eerste divisie. "We hebben onze momenten gehad", aldus Jong AZ-trainer Maarten Martens.

"Laat ik duidelijk zijn. Er had zeker meer ingezeten, maar Volendam maakte ook aanspraak op één of meerdere doelpunten. In de omschakeling lagen er echt wel momenten voor ons. Zeker met Ernest Poku. Als je die eerste wel maakt dan moet Volendam meer risico nemen. We moeten de wedstrijd meer gaan beslissen. Dat doen we nu nog te weinig."