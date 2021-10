FC Volendam-aanvaller Van Mieghem: "Matchwinner zijn gaat nooit vervelen"

In de zestigste minuut was het raak voor de rappe buitenspeler. "Hartstikke lekker dat ik weer kan scoren, maar ik vond eigenlijk wel dat we nog meer hadden moeten scoren. We speelden aardig en creëerden veel kansen. In tegenstelling tot de 1-5 tegen Telstar waren we nu juist iets minder effectief en ging het scoren moeizaam", aldus de 31-jarige Van Mieghem.

FC Volendam-trainer Wim Jonk kon zich vinden in de woorden van de matchwinner. "We hebben zeventig procent balbezit en we domineren de wedstrijd. Maar het doelpunt laat te lang op zich wachten. Je bent dat misschien bang dat hij aan de andere kant valt, maar we hebben het de tweede helft goed opgepakt."

Aanstaande dinsdag is de volgende wedstrijd van FC Volendam. Dan treft de ploeg van Wim Jonk in het eigen stadion FC Emmen in het teken van de KNVB beker. Aftrap is om 20.00 uur.