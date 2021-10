Tweede interlanddoelpunt voor Merel van Dongen bij ruime winst Oranje Leeuwinnen

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in de WK-kwalificatie vanavond eenvoudig gewonnen op Cyprus. In Larnaca werd het 8-0 voor de Oranje Leeuwinnen. Geboren Amsterdamse Merel van Dongen maakte op schitterende wijze weer eens een doelpunt in het Oranje-shirt.

Oranje-speelster Merel van Dongen - Pro Shots / Remko Kool

Cyprus is ook bij de vrouwen een voetbaldwerg en staat 126e op de wereldranglijst. Dat de Oranje Leeuwinnen dik zouden winnen was vooraf dus eigenlijk al duidelijk. Drie keer Jill Roord, Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Joëlle Smits, Van Dongen en een eigen goal zorgden voor de acht doelpunten. In haar 53e interland wist Van Dongen voor de tweede keer te scoren. De verdediger van Atlético Madrid poeierde de bal vanaf de rand van het strafschop prachtig in de kruising: 0-8. Zes jaar geleden maakte de Noord-Hollandse ook een doelpunt in een oefenwedstrijd tegen Estland. Geboren Heerhuogwaardse Stefanie van der Gragt speelde negentig minuten mee tegen Cyprus. Ook Ajax-ploeggenoot Sherida Spits stond heel de wedstrijd op het veld. Tekst loopt verder onder de Tweet.

87' Doelpunt Oranje!



Merel Van Dongen probeerde het net al, zet nu de aanval zelf op en knalt vervolgens schitterend raak! Haar uithaal brengt het totaal op 0-8, maar er zijn nog een paar minuten te spelen. #cypned pic.twitter.com/idEVkL6TTw — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 22, 2021

Oranje staat na drie wedstrijden bovenaan in de poule met zeven punten. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt play-offs. De ploeg van bondscoach Mark Parsons speelt dinsdag de volgende kwalificatiewedstrijd. Er wacht dan een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland.