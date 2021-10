Atelierschip 'De Zwerver' dit weekend (voorlopig) voor het laatst te zien in Edam

Na dit weekend komt er een einde aan het tijdelijke verblijf van atelierschip 'De Zwerver', het vroegere eigendom van kunstenaar Wijnand Otto Jan (W.O.J.) Nieuwenkamp. Drie weken lag hij aan de scheepswerf in Edam voor onderhoud. Het was ook een gelegenheid voor Edammers om een kijkje te nemen op de boot van de kunstenaar die veel heeft betekend voor de stad.

Dina de Boer is één van de mensen die geïnteresseerden rondleidt op het schip. Ze was ook nauw betrokken bij het boek over de kunstenaar dat uitkwam in 2019. Daarin is het hele verhaal van de kunstenaar te lezen en al zijn werk in verzameld.

Bij de oudere generatie is zijn atelierschip 'De Zwerver' nog bekend zegt De Boer, maar Nieuwenkamp ‘is een beetje in de vergetelheid geraakt’. Deze weken is er wel veel aandacht voor hem en zijn werk. "Hier laten we het schip zien en in het Edams museum is er ook een kleine collectie van zijn vroege etsen."

Nieuwenkamp en Edam

De Boer: "Nieuwenkamp is hier als kunstenaar begonnen rond 1900, toen kende hij de stadjes Edam en de stadjes aan de Zuiderzee, hij vond het leuk om dat te tekenen. Dit schip was bedoeld om rond te zwerven. Hij kwam vaak in Edam. Rond 1907 besloot hij om zich hier te vestigen en een atelier en woonhuis te gaan bouwen."

Ze vervolgt: "Hij heeft veel sporen nagelaten en heeft zich ingezet voor het behoud van oude pandjes. Hij was erg voor het restaureren en renoveren. Alles in het teken van zijn opvatting: alles voor de kunst. Hij was schrijver, etser, architect en wereldreiziger. Dat heeft hier zijn sporen achtergelaten, maar ook in zeker zes panden in Edam."

