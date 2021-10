Knappe zege van Jong Ajax in Eindhoven, maar negatief clubrecord duurt voort

FC Eindhoven is vanavond in eigen stadion met 3-1 verslagen door Jong Ajax. Twee keer Victor Jensen en Kenneth Taylor zorgden voor de Amsterdamse doelpunten. Een tegengoal in blessuretijd zorgde er echter voor een smetje bij de beloftenploeg.

Jong Ajax is namelijk bezig aan een ongelofelijke reeks van 45 wedstrijden waarin de tegenstander minimaal één keer scoorde. In het Jan Louwers Stadion leek de ploeg van John Heitinga eindelijk weer eens de 'nul' te houden, maar een knal van Barnabás Rácz in de 93e minuut bepaalde anders.

Goals Jensen (2x) en Taylor

Op dat moment had Jong Ajax de wedstrijd al beslist. Jensen en Taylor scoorden in de laatste tien minuten van de eerste helft. De Deense aanvaller had meerdere opties en koos voor eigen succes. Hij schoof de bal keurig in de verre hoek. Taylor zorgde voor de 0-2 ruststand. Hij speelde zichzelf knap vrij in het strafschopgebied om vervolgens uit een moeilijke hoek raak te knallen. Doelman Nigel Bertrams werd daarbij kansloos gelaten.

Na rust hadden Max de Waal en invaller Christian Rasmussen de 0-3 op hun schoen, maar zij faalden in de afronding. Jensen scoorde wel met een hard en laag schot na een weergaloze hakbal van Naci Ünüvar. FC Eindhoven-verdediger Mawouna Amevor kreeg vlak voor tijd nog rood na twee snelle gele kaarten.

Na twaalf wedstrijden staat Jong Ajax op een knappe vijfde plaats. De Amsterdammers hebben evenveel punten (19) als Jong AZ, maar het doelsaldo is beter.

Opstelling Jong Ajax: Gorter; Regeer, Llansana, Musampa, Baas (Salah-Eddine/62); Fitz-Jim (Van Gelderen/78), Taylor (Warmerdam/89), Jensen; Martha (Rasmussen/62), Ünüvar; De Waal (Hansen/78)