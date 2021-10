Niedorpers willen verkeersspiegel terug, maar volgens gemeente is het zonder veiliger

Al 52 jaar woont Emmie Spaansen aan de Laagzijde in Nieuwe Niedorp en zo lang ze zich kan herinneren hangt er een een verkeersspiegel aan de lantaarnpaal aan het einde van de doodlopende straat. Tot de spiegel, door nieuw verkeersbeleid van de gemeente Hollands Kroon, enkele weken geleden werd weggehaald. De bewoners klommen in de pen: de spiegel moet terug!

Toen de spiegel verdween dacht Peter Couwenhoven, de initiatiefnemer van de brief naar het college, eerst dat de gemeente de spiegel zou vervangen. Het laatste exemplaar was namelijk een aantal keer aangetikt door langsrijdend verkeer. Toen er maar geen nieuwe spiegel kwam deed Couwenhoven een melding via de Fixi-app.

Prompt belde de verantwoordelijke ambtenaar om tekst en uitleg te geven. “De ambtenaar vertelde dat de situatie met spiegel onveiliger was dan de situatie zonder spiegel. De spiegel geeft een iets vertekend beeld, waardoor niet te bepalen is hoe ver het naderende verkeer verwijderd is”, aldus Couwenhoven. “Integendeel”, zeggen de bewoners, “die spiegel is de enige manier om te kunnen zien of er iets aankomt.”

Verschil van mening

De gemeente is de laatste tijd terughoudender geworden met het plaatsen van verkeersspiegels. Alleen op plekken waar “het echt onmogelijk is om, vanuit een uitrit, voldoende zicht te krijgen op naderend verkeer.” Daarover verschillen de bewoners van de Laagzijde dus met de gemeente van mening. De gemeente laat weten dat bij klachten altijd contact volgt met de bewoners en dat er, waar mogelijk, samen naar een oplossing wordt gezocht. Het doel van het beleid is de verkeersveiligheid. De bewoners van de Laagzijde wachten nog op antwoord.

Mevrouw Spaansen demonstreert de situatie met haar auto. Doordat het huis en achterliggende struiken op de hoek het zicht ontnemen moet ze met de auto een kleine meter de straat op rijden om ver genoeg te kunnen kijken. “Daarnaast kijken de aankomende auto’s vaak al naar de Dorpsstraat en zien ze ons over het hoofd, dus wachten wij altijd heel lang voor we door kunnen rijden.”

'Nu opeens gevaarlijk?'

In de brief zijn de bewoners stellig: “Er zijn bewoners die veertig jaar of langer aan de Laagzijde wonen. Zij weten niet beter dan dat de spiegel er hangt. Incidenten kunnen zij zich niet herinneren. En nu zou het opeens gevaarlijk zijn?” Couwenhoven, Spaansen en de andere ondertekenaars willen eigenlijk maar één ding: hun spiegel terug! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update: de gemeente heeft inmiddels aan de bewoners toegezegd om de situatie samen met de bewoners te bekijken.