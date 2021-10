Surfers na drie mislukte alarmpogingen uit Markermeer gered: 'Dekking niet zo best'

Twee surfers zijn vanmiddag tijdens een oversteek van het Markermeer in problemen geraakt. Ze hadden een telefoon bij zich, maar die bleek daar zulke slechte ontvangst te hebben dat de eerste drie alarmpogingen mislukten.

Rond 16.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor twee surfers die voor de kust van Schardam in de problemen waren geraakt. Reddingsbrigade Notwin uit Hoorn en Reddingstation Warder gingen eropaf, maar omdat niet direct duidelijk was waar de surfers zich bevonden, werd besloten in een groot gebied langs de kust tussen Warder en Hoorn zoekslagen te maken.

Live locatie delen

De helikopter van de kustwacht was op dat moment vanuit Den Helder onderweg om mee te zoeken. Niet veel later slaagden de surfers erin om live hun locatie met de reddingsbrigades te delen. Ze bleken ten oosten van het Schardam in het water te liggen, en zijn op speciale onderkoelingsbrancards door de reddingboten naar Hoorn gebracht. Eenmaal nagekeken door ambulancepersoneel bleken ze niets te mankeren.

Volgens Jeroen Meintjens van de Hoornse reddingsbrigade waren de twee 'halverwege' de oversteek, "en dan blijkt de gsm-dekking niet zo best als je in het water ligt." "Gelukkig toch goede afloop", besluit Meintjens zijn tweet.