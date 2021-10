Telstar kan voorsprong niet vasthouden en moet genoegen nemen met een punt

Voor de tweede keer in een week heeft Telstar een 2-0 voorsprong verspeeld. Waar maandag nog werd gewonnen van Jong PSV eindigde het vanavond in 2-2 tegen Helmond Sport. Ondanks het puntenverlies zijn de verschillen nog altijd klein in de middenmoot van de eerste divisie.

Telstar overtuigde in de eerste 35 minuten tegen Helmond Sport. Cas Dijkstra kreeg de eerste kans, nadat hij zijn directe tegenstander mooi uitkapte. Oog in oog met keeper Mike Havekotte faalde de middenvelder echter in de afronding.

Drie goals in korte tijd

Het was wel raak toen centrale verdediger Anwar Bensabou na ruim een half uur een keer besloot uit te halen. Vanaf een meter of 25 knalde hij de bal in de rechterhoek: 1-0. Het betekende zijn eerste doelpunt in Noord-Hollandse dienst.

Twee minuten later benutte Dijkstra zijn tweede grote kans wél. Hij kapte opnieuw een verdediger uit en schoot raak in de verre hoek. Voor hem is het zijn tweede treffer dit seizoen.

Helaas konden de Witte Leeuwen niet lang genieten van de 2-0 voorsprong. Uit een hoekschop kopte Helmond-speler Jellert van Landschoot de bal keihard tegen de touwen in de 37e minuut.

Opnieuw van 2-0 naar 2-2

Net zoals tegen Jong PSV wist Telstar de voorsprong niet vast te houden. Jelle Goselink zorgde twintig minuten voor tijd in de omschakeling voor de gelijkmaker. Helmond Sport combineerde prachtig door de verdediging van de Velsenaren heen, waarna de aanvaller fraai scoorde via de binnenkant van de paal.

Deze keer lukte het de ploeg van Andries Jonker niet om er in de slotfase nog drie punten uit te slepen. Ondanks het gelijkspel blijft Telstar twaalfde staan met zestien punten uit twaalf duels.