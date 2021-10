Na voetbalshow tegen Dortmund is Ten Hag niet bang dat scherpte ontbreekt tegen PSV

Volgens Erik ten Hag is Ajax-PSV een finale. De koploper speelt zondag in de Johan Cruijff Arena tegen de nummer twee van de eredivisie. Na de galavoorstelling tegen Borussia Dortmund (4-0) is de Ajax-trainer niet bang dat zijn spelers niet scherp zijn.

PSV verloor gisteravond in de Europa League thuis met 2-1 van AS Monaco. "Ik heb die wedstrijd gezien, maar wij kennen PSV heel erg goed. En PSV kent ons ook goed. We hebben veel tegen elkaar gespeeld in de afgelopen periode, dus ik denk niet dat we veel geheimen voor elkaar hebben.", zegt Ten Hag. Eerder dit seizoen wist PSV ook te winnen in Amsterdam. De strijd om de Johan Cruijff Schaal verloor Ajax met 4-0. "Wij willen niet opnieuw verliezen. We hebben er zelfs een pesthekel aan om te verliezen, dus zondag is het payback time." Noni Madueke scoorde die wedstrijd twee keer, maar hij ontbreekt zondag met een hamstringblessure. Ook Cody Gakpo moet de topper aan zich voorbij laten gaan. Tekst loopt verder onder de video.

Quote "Het was duidelijk hoe de verhoudingen toen waren. Ik kijk liever in de toekomst" Ajax-trainer Erik ten Hag

Over de vermeende belangstelling voor technisch directeur Marc Overmars kon Ten Hag kort zijn. "Op geruchten reageer ik niet. De functie van technisch directeur is voor de langere termijn. Marc heeft enkele jaren geleden dingen in gang gezet vanuit een bepaalde visie. En dat is vervolgens gaan groeien. Dat proces is nog niet ten einde", besluit Ten Hag. Ajax - PSV begint zondagmiddag om kwart voor vijf. Tussen 18.00 en 19.00 uur houden we je op de hoogte van deze topper in NH Sport op NH Radio.