Gemaal volkstuin werkt al jaren onbehoorlijk: 'Beter waterlelies kweken dan spinazie'

Volkstuindersvereniging Zonder Werken Niets (ZWN) zit er flink mee in zijn maag. Omdat het oude gemaal op het terrein onvoldoende werkt, hebben de tuinders na zware regenval vaak last van natte sokken. Wat ook niet meehelpt, is dat het gebied enkele meter onder NAP ligt én dat de beschoeiingen aan vervanging toezijn.

In het item hierboven wordt beweerd dat het terrein 6 meter onder NAP ligt. Dat is niet juist en moet '2 meter onder NAP' zijn.

Over de vraag wie er precies verantwoordelijk is voor het oplossen van de wateroverlast is hij helder. "Wij huren dit complex van de gemeente Haarlem, maar zij hebben de zorg over het gemaal. Als jij een huis huurt en je dak is lek dan gaat de huisbaas het dak toch ook repareren?"

Voorzitter Jan Levers komt even kijken hoe het ervoor staat met het water. "Eerst was het nog veel erger. Sommige mensen hadden wel vijftien centimeter water in hun tuinhuisje", vertelt Levers.

Gesprekken

De tuindersvereniging en de gemeente zijn volop in gesprek. "We hebben goed contact met de afdeling gronden van de gemeente Haarlem. Het probleem is alleen dat die afdeling enkel kennis heeft van gronden, en dus niet van slootjes en water."

De gemeente bevestigt dat er met de vereniging wordt gesproken, in de hoop snel een oplossing te kunnen vinden. Een woordvoerder laat aan NH weten: "De kwestie ligt onder onze aandacht. We zijn ermee bezig."

Het gemaal is de vereniging al jaren een doorn in het oog. "Het is", zo stelt Levers, "ook nog eens zo dat de gemeente het onderhoud van het gemaal aan BAM heeft uitbesteed. Zij zitten in Driebergen. Dus als er eens een alarm kwam of we hadden problemen dan staan ze niet meteen hier op de stoep. Daar duurde wel eens een paar dagen.”

20 jaar

Het ziet ernaar uit dat de problemen nu structureel worden opgelost. De verschillende verantwoordelijke afdelingen van de gemeente Haarlem hebben afgelopen weken overleg gehad om het gemaal te vervangen. En dat is nodig. "Ja, dat is wel nodig. Al twintig jaar hebben we af en toe dat het gemaal stuk gaat."