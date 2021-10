Meer stotteraars door coronapandemie: "Tweeënhalf keer zoveel"

Door de coronapandemie zijn stotteraars hard geraakt en lijkt het probleem gegroeid. Bij het Del Ferro Instituut in Amsterdam Zuid merken ze dat de vraag om hulp toeneemt. "We zagen in de aanvragen een enorme stijging van mensen die een stottertherapie wilden gaan volgen."

Tijdens de Wereld Stotterdag opent het instituut de deuren om kinderen te helpen die kampen met stotteren. De aanvragen schoten de lucht in eind 2020 en directeur Ingrid del Ferro zag het met verbazing gebeuren. "Uit de cijfers bleek dat het aantal aanvragen tweeënhalf keer zo veel werd", blikt ze terug. "We hebben onderzoek gedaan naar hoe dat komt. Mensen konden er niet meer mee leven, want de hele dynamiek door het online werken en online les krijgen is voor als je stottert heel vervelend. De hyperfocus wordt echt op je spraak gelegd."

Ervaringsdeskundige

In de training bij het instituut wordt de focus nu ook gelegd op manieren om om te gaan met een onlineomgeving. Al wordt er in eerste instantie vooral geholpen met het spreken zonder stotter. Docent Patrick Wijdenes staat voor een groep van zes kinderen. Hij zat zelf 37 jaar geleden op de stoel van zijn leerlingen, maar kwam bij Del Ferro van zijn stotteren af en is daarmee een echte ervaringsdeskundige. "Ze komen hier binnen met een stotterprobleem en dat wil zeggen dat ze een probleem hebben om het middenrif goed te gebruiken", legt hij uit. "Het is min of meer mijn werk om mensen de techniek te leren om de spier de juiste beweging te laten maken."