Bewoners zijn klaar met strenge regels: "Onze straat is blijkbaar te mooi voor zonnepanelen"

Ongeveer 35 procent van Hilversum valt onder het beschermd stadsgezicht. Voor deze woningen, verdeeld over drie verschillende wijken, gelden strengere regels, onder andere omtrent het plaatsen van zonnepanelen.

Estetische gronden

De zestien bewoners trekken juist samen op om geen allegaartje van typen en vormen panelen te krijgen. Uniform en op elkaar afgestemd, zodat het er netjes uit komt te zien. "We doen het juist op estetische gronden", vertelt buurtbewoner Bas Engelblik. Hij begrijpt er niets van dat hun plan tot tweemaal toe is afgewezen. "We kopen samen in en het wordt ook collectief geplaatst. De gemeente wil eigenlijk dat er minder panelen geplaatst worden. Hierdoor kunnen we maar een derde van de capaciteit gebruiken."