Bekendste ijssalon van Egmond wordt atelier: "Hier ligt mijn passie"

De zomer is voorbij en dat betekent dat ijsmaker Fabio Pravisani (50) uit Egmond aan Zee eindelijk tijd heeft voor z'n echte passie. Want naast het maken van ijsjes in het familiebedrijf, is Fabio een gedreven beeldhouwer. De ijssalon verandert in de herfst in een atelier. "Ik kom deze kamer alleen in het weekend uit."

Van ijs naar klei - NH Nieuws/ Tom Jurriaans

Fabio Pravisani is begonnen met beeldhouwen nadat hij enkele jaren als vrijwilliger actief was in bronsgieterij de Hooischuur in Oudorp. Daar leerde hij de beginselen van het gieten van brons. Toen hij daarna zelf een beeldje probeerde te maken, resulteerde dat uiteindelijk in een uit de hand gelopen hobby. Inmiddels zijn de bronzen werken van Fabio op steeds meer plekken te zien. Zo maakte hij het beeld van het Kussende Kaasmeisje in Alkmaar. En in zijn eigen woonplaats Egmond aan Zee is het Derper Vraauwtje te zien. "Dat was mijn eerste werk dat in de openbare ruimte staat en daar ben ik echt ontzettend trots op." Onderduikers Maar het beeld waarop hij het trotst is, werd op 10 oktober onthuld in Amsterdam. Fabio wilde altijd al een standbeeld maken van verzetsvrouw Jacoba van Tongeren. Zij richtte de Groep 2000 op. De ongeveer 150 leden tellende verzetsgroep zorgde in de Tweede Wereldoorlog voor schuiladressen, voedselbonnen, persoonsbewijzen en medische hulp aan zo’n 4.500 onderduikers.

"We kennen allemaal Hannie Schaft maar verder zijn vrouwelijke verzetsstrijders onderbelicht in de geschiedenis. Dat geldt zeker voor Jacoba van Tongeren. Als je ziet wat zij allemaal gepresteerd heeft, dat is niet mis. Ik moest daar echt iets mee. Ik vond dat zij een eerbetoon verdiende en dus heb ik Paul van Tongeren (neef van Jacoba, red.) aangeschreven en die was het daar helemaal mee eens." Amsterdamse School In Museum Het Schip in Amsterdam is nu het werk te zien van Fabio. "Ik vind het erg mooi om gestileerde dierenfiguren te maken. Daarbij laat ik me inspireren door de Amsterdamse School en Art Deco. Museum het Schip staat in het teken van de Amsterdamse School, daarom passen mijn beelden daar zo goed." Voorlopig is Fabio blij dat het nog geen zomer is. Hij kan nu eindelijk al zijn tijd besteden aan zijn kunst. Als de zomer weer aanbreekt en hij weer fulltime achter de ijsmachine staat, is hij toch minder gelukkig. "IJsmaken is mijn werk. Maar ik heb het na dertig jaar wel gezien. Ik denk niet dat ik daar nog tien jaar mee doorga. Dan word ik echt depressief."