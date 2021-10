Ajax-scout Hans van der Zee tempert in De Aftrap CL-euforie: "Ik noem zo acht ploegen die meer in huis hebben dan Ajax"

In de ogen van internationaal scout van Ajax Hans van der Zee speelden de Amsterdammers deze week tegen Borussia Dortmund (4-0) de beste wedstrijd in jaren. Dat Ajax de Champions League wint, sluit hij niet uit. Maar, zegt hij vanavond bij NH Sport in De Aftrap: "Ik kan zo acht ploegen opnoemen die qua team meer in huis hebben dan Ajax."