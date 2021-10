De Aftrap van vrijdag 22 oktober met Sjaak Swart en Hans van der zee

Komende zondag staat in de Johan Cruijff Arena Ajax - PSV op het programma. Natuurlijk blikken we vanavond in onze voetbal talkshow De Aftrap vooruit op deze eredivisietopper. Te gast zijn Mister Ajax Sjaak Swart en internationaal scout van Ajax Hans van der Zee.

Is de ploeg van trainer Erik ten Hag zó goed dat het winnen van de Champions League mogelijk is? En hoe belangrijk is het dat technisch directeur Marc Overmars blijft? Verder natuurlijk ook aandacht voor de koppositie van FC Volendam en Erik-Jan Brinkman speelt in Amsterdam-Buitenveldert een potje straat voetgolf tegen 38-voudig international Denny Landzaat.



Hoe zit ons eigen elftal van FC De Atrap er na deze aflevering uit? Keert Daley Blind terug in de basis en wat doen de gasten met Stefanie van der Gragt die dankzij Marleen Molenaar als eerste vrouw een plekje in FC De Aftrap heeft verworven?



Je ziet het allemaal in aflevering 12 van De Aftrap. Elke vrijdagavond op tv te zien bij NH Sport om 18.15 / 20.15 / 22.15 /00.15 uur.