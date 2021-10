AZ-aanvoerder Owen Wijndal terug in voorselectie Nederlands elftal

"Ik heb dertig spelers op de voorlopige lijst gezet. Dat is bewust wat meer dan normaal. We hebben op dit moment echter te maken met jongens die kampen met blessures", zegt Van Gaal via de KNVB.

"En verder heeft een aantal internationals weinig speelminuten in de benen. Vandaar de keuze voor een wat grotere groep." Van Gaal maakt op vrijdag 5 november de definitieve selectie bekend.

Oranje speelt op zaterdag 13 november een uitduel met Montenegro. Drie dagen later is Noorwegen de laatste tegenstander in de Rotterdamse Kuip. Nederland is koploper in de poule na acht wedstrijden. De voorsprong op de Noren is twee punten, Turkije volgt op vier punten. Alleen de nummer één plaatst zich direct voor het WK in Qatar van volgend jaar.