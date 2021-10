Columnist wil aandacht voor aanklacht tegen rapper Murda in Turkije: 'Laat je horen'

De Nederlands-Turkse columnist Yesim Candan vindt het onbegrijpelijk dat Nederlandse politici en artiesten nauwelijks stelling nemen in de zaak-Murda. De in Amsterdam geboren rapper (37) hangt in Turkije een jarenlange celstraf boven het hoofd omdat hij in zijn nummers drugsgebruik zou verheerlijken. "En ook in de Turkse gemeenschap is het heel rustig, dat vind ik eigenlijk niet kunnen."

Rapper Murda & Yesim Candan - Still uit clip Murda - Rüya ft. Ronnie Flex (prod. Spanker)/@YesimCandan

"Ik zit zelf ook in de creatieve sector en vindt dat we voor elkaar moeten opkomen", zegt Candan op NH Radio. Ze is daarom een actie gestart: met de hashtag #freemurda hoopt ze de aandacht voor Murda, die in het dagelijks leven Önder Dogan heet, aan te zwengelen. "Ik vind dat alle artiesten even van zich moeten laten horen." Tekst gaat verder onder de tweet.

En ja hoor daar gaan we: hier word ik genoemd. Hukumet elestirisi…..dat ik de regering bekritiseer. Ja omdat jullie een Nederlandse rapper vasthouden in Turkije. #FREEMURDA https://t.co/IZtdmsB4k0 — Yesim Candan (@YesimCandan) October 22, 2021

Een deel van Murda's repertoire gaat inderdaad over drugs en blowen, en veel Turken kunnen dat waarderen getuige de hit waarmee hij wekenlang de Turkse hitlijst aanvoerde. De Turkse autoriteiten vinden het aanstootgevend, en claimen dat hij de Turkse bevolking aanzet tot drugsgebruik. Hoewel drugsgebruik in Turkije minder is genormaliseerd dan in Nederland, worden er volgens de Rotterdamse ook in Turkije 'heel veel drugs gebruikt'. En niet zelden zijn dat zwaardere drugs dan hasj of wiet. "De jetset-society snuift zich helemaal lam in Turkije, heel hypocriet, want hoe komen ze aan zoveel cocaïne?"

Candan is zelf dochter van Turkse ouders, opgegroeid in Nederland en heeft zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. Het is niet de eerste keer dat ze opkomt voor mensen met een biculturele achtergrond in de creatieve sector. "Toen Lale Gül zo werd bedreigd, ben ik ook voor haar opgekomen", verwijst ze naar de schrijfster van het boek Ik ga leven. "Want ik sta voor vrijheid van meningsuiting, in alle vormen. Of het nu rap of zang is, of schrijven is, ik vind het echt belangrijk om me daar hard voor te maken. Dat doe ik met alle liefde. En ik hoop dat hierdoor ook andere mensen denken dat we hier even aandacht voor moeten vragen."

"Veel mensen zeggen dat dit vast met een sisser afloopt, omdat zijn collega Ezhel, een Turkse rapper, in 2018 exact hetzelfde heeft meegemaakt", vertelt Candan. "En dat is ook met een sisser afgelopen. Maar ik sluit niks uit, feit blijft dat hij Turkse roots heeft en in het Turks heeft gerapt." Het lijkt erop dat het inderdaad met een sisser afloopt, want zojuist maakte de NOS bekend dat de rapper, die afgelopen zaterdag in Istanboel werd aangehouden en een uitreisverbod opgelegd had gekregen, toch naar Nederland mag. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn advocaat gehoord en wordt bevestigd door zijn management. De aanklacht blijft wel staan. Tekst gaat verder onder de tweet.

🥳🥳🥳🥳 — Yesim Candan (@YesimCandan) October 22, 2021

"Ik hou van Turkije, maar ik vind dit niet kunnen, dat je iemand aanhoudt en meeneemt voor een raptekst", beklaagt Candan zich over de werkwijze van de Turkse autoriteiten. Omdat Candan er in Turkije inmiddels van wordt beschuldigd de regering te bekritiseren, twijfelt ze of ze momenteel met een gerust hart naar Turkije zou gaan. "We weten nu allemaal dat het niet had uitgemaakt als ik alleen een Nederlands paspoort zou hebben gehad", verwijst ze naar de situatie waarin Murda zich nu bevindt.