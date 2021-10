Nieuwe reddingboot 80 centimeter te groot: bemanning met pet rond voor verbouwing boothuis

In 2024 gaat reddingboot de Donateur na meer dan 30 jaar met pensioen. Het nieuwe vaartuig dat voor de KNRM-post in Wijk aan Zee wordt gebouwd is 'slechts' 80 centimeter langer, maar past hierdoor niet meer in het boothuis. Om de laatste fase van de noodzakelijke uitbreiding aan het pand te voltooien is de bemanning van het station een inzamelingsactie gestart.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Uitbreiding van het zogeheten boothuis October aan de Relweg in Wijk aan Zee is noodzakelijk om het nieuwe KNRM-vaartuig ook in 2024 te kunnen stationeren in het kustdorp. De opvolger is vergelijkbaar met reddingboot Donateur, maar wel 80 centimeter langer. Marge in het boothuis is er - op enkele centimeters na - niet meer te vinden. Voor de boeg van de reddingboot staat ook nog een lanceervoertuig. Een bouwbedrijf is intussen al volop in beweging om een uitbouw aan de achterzijde van het pand te realiseren. Maar om de werkzaamheden aan het boothuis te kunnen voltooien verwachten de vrijwillige bemanningsleden nog aanzienlijke kosten te moeten maken. Voor onder meer het schilderwerk en de inrichting van het bemanningsverblijf hopen de vrijwilligers daarom op extra steun vanuit de regio. De inzamelingsactie kende inmiddels een vliegende start: de teller staat op bijna 2.000 euro, het doel is 7.500 euro. Tekst gaat verder onder de video:

KNRM Wijk aan Zee met pet rond om uitbreiding boothuis te voltooien - NH Nieuws

Peter Messchendorp noemt de verkregen steun 'hartverwarmend'. "We krijgen ook een keuken gesponsord. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat hoort. Verder hopen we met het geld dat de mensen doneren om verf, tafels en stoelen te kunnen kopen om het bemanningsverblijf te realiseren. Zodat we ons ook kunnen omkleden en voorbereiden op de reddingsacties." Schipper Hans Durge werkt al sinds 1987 bij de post in Wijk aan Zee. Hij vertelt met zijn team de schouders onder het project te zetten, om de kosten voor de verbouwing zo laag mogelijk te houden. "Denk aan het sloopwerk, maar ook aan het opbouwen van het bemanningsverblijf. Dat doen we met de middelen die we tot onze beschikking hebben, maar ik hoop ook dat mensen ons nog financieel willen steunen." De uitbreiding van het boothuis moet begin 2022 klaar zijn.