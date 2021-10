Paaldansen is topsport en niet alleen voor nachtclubs: 'Het WK is mentaal best zwaar'

Bij paaldansen denk je vaak aan donkere nachtclubs, maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer zo. De 18-jarige Demi Brama uit Huizen doet aan paaldansen en werd als meisje van tien jaar aan de sport geïntroduceerd. "Ik wilde eerst eigenlijk gaan turnen, maar merkte dat dat toch niet helemaal iets voor mij was. Ik hield ook van klimmen en dit was eigenlijk een combinatie daarvan", vertelt zij aan NH Radio.

Het is toch nog even wennen. "Dit jaar is een minder leuk jaar omdat we dit jaar niet naar het WK kunnen gaan. Ik heb al een video gemaakt en in de zomervakantie opgenomen. Deze heb ik opgestuurd en deze gaan ze live uitzenden en dan krijg ik vervolgens mijn punten te horen."

Vanwege corona en de geldende maatregelen gaat het WK in tegenstelling tot vorig jaar dit jaar wel door, maar in andere vorm: een livestream. Via de livestream zien de kandidaten hun concurrenten dan ook voor de eerste keer. "Ik heb nog niks gezien en weet alleen wat ik zelf heb gedaan. Het is nog een groot raadsel."

Ze deed dit jaar voor het eerst mee aan het NK in de elite klasse 18 jaar en ouder. En pakt door: dit jaar mag Brama dan ook al op al vier onderdelen aan het WK deelnemen. "Dit jaar zitten er in mijn categorie 25 tot 28 deelnemers. Dat zijn dan ook al mensen die geplaatst zijn en aan de minimale eisen voldoen."

Voor Demi Brama is het een sport waar ze voldoening uithaalt. Ze begon op vroege leeftijd met de sport, maar werd wel meteen geconfronteerd met het 'ironische imago' dat rond paaldansen hangt. "De meeste tienjarigen weten niet wat er gebeurt in een stripclub. Wel kreeg ik via Facebook soms reacties die niet positief waren. Dan kreeg ik opmerkingen of vragen, waarvan je dacht: 'nou liever niet'. Dat gebeurt nog wel eens", vertelt Brama.

"Ik merk dat het mentaal best zwaar is voor mij"

Gelukkig staan haar ouders haar bij in haar sportleven. "Mama Esther doet de choreografie en papa helpt back-stage. Omdat hij officieel coach is en zijn papieren op orde heeft, mag hij wel met mij mee." Dit is niet altijd zo geweest. "Voorheen was ik minderjarig en mocht mijn moeder wel altijd mee al begeleider, nu helaas niet meer.

"Ik merk dat het mentaal best zwaar is voor mij. En denk dat dat ook onervarenheid is en door de jaren heen ook wel beter wordt. De druk en verwachtingen, dat vind ik wel zwaar. Dat mensen zeggen: 'oh jij wint wel' en dat maakt het wel moeilijk als mensen een verwachtingspatroon zien in mij", vertelt zij aan NH Radio.

Dat betekent niet dat Brama niet klaar is voor het WK. Ondanks corona heeft zij zich goed kunnen voorbereiden: "Ik heb door kunnen trainen omdat ik mijn eigen studio heb in Huizen. Daar kan ik altijd in."

"Mijn video is eigenlijk al beoordeeld door de jury, dat is al opgenomen en gedaan"

De sport kent hoogte- en dieptepunten, maar daar is zij zich bewust van. Het 'bankje van bewustzijn' symboliseert dit maar al te goed. "Het bankje dat naast de oefening staat, als je je routine hebt gedaan. Daar wacht je je punten af: als je het goed hebt gedaan dan is het kiss and anders is het dus cry", vertelt Brama lachend.

Het wachten op je punten is volgens haar het 'spannendste en moeilijkste van het WK'. "Dan heb je je hele routine gedaan en is het afwachten."

Spannende dag

Vrijdag is de belangrijke dag en zal Brama samen met 'een groepje kijken' en is daarbij benieuwd naar reacties van anderen. Maar rond welke tijd zij te zien is, is nog niet duidelijk: "De planning staat online, maar er staan geen tijden bij, ze denkt dat ze eind van de middag te zien is."

Bijzonder is dat haar auditie voor het WK ditmaal als is beoordeeld, wat normaal gesproken nooit het geval is bij een live-auditie. "Mijn video is eigenlijk al beoordeeld door de jury, dat is al opgenomen en gedaan. Alleen de uitreiking is op dat moment, dus ik weet nog niks."

Mijn eerste EK was in 2016 in Londen. "De eerste keer dat ik meedeed, werd ik elfde en heb ik ook een hele grote stap gemaakt. Nu ga ik steeds meer naar de volgende leeftijdscategorie en ben ik senior woman en sta ik onderaan als het gaat om ervaring. Maar ik zie vrijdag hoe hoog ik nu echt sta."

