De verdwenen stad: op het Christiaan Huygensplein boekte Ajax zijn eerste successen

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop der tijd is veranderd. Deze keer is dat het Christiaan Huygensplein. Hier stond het houten stadion van Ajax.

Niet veel mensen zullen het weten, maar Ajax boekte zijn eerste successen op de plek waar nu het Christiaan Huygensplein is. Hier werden ze voor het eerste landskampioen (1918) en hier wonnen ze in 1917 voor het eerste de NVB-beker (de voetbalbond was toen nog niet koninklijk). Het Christiaan Huygensplen is soort een winkelcentrum met lage flats van een type dat je eerder in Almere of Lelystad zou verwachten.

De entree van een grote supermarkt was ooit de entree van het Ajax-stadion. De club verhuisde hier in 1907 naartoe. Daarvoor werd er in Noord gevoetbald, maar daar moesten ze weg. Op deze locatie aan de Middenweg was nog plek. De Watergraafsmeer maakte toen overigens nog geen deel uit van de gemeente Amsterdam, dat was pas sinds 1921.

De tekst gaat verder onder de foto