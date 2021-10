Fietser (19) verdrinkt in sloot: buurman vraagt om ingrijpen van gemeente

Bewoner Teus Vreugdenhil wil dat de gemeente snel ingrijpt om de Zuid-Schalkwijkerweg veiliger te maken. Bij hem voor de deur zijn in korte tijd twee fietsers van de weg geraakt en anderhalve meter lager in de sloot terechtgekomen. De fietser (19) die 28 september in het water viel, is naar verluidt zelfs overleden. Eerder fietste een kind op dezelfde plek in de sloot, de ouders waren er toen net op tijd bij.

De fietser is die ochtend op 28 september om half negen bijna volledig ondergedompeld in de sloot aangetroffen, vertelt Vreugdenhil. Hij weet niet wat er is gebeurd en of er mensen bij waren. Omstanders hebben de man geprobeerd te helpen. Een traumahelikopter is erbij gekomen en de onfortuinlijke fietser is naar het ziekenhuis overgebracht.

Een week later stonden drie mannen op dezelfde plek om de overledene te herdenken. Ze hadden kruizen om hun hals hangen. "Zij vertelden dat hij was overleden. Hij had mogelijk een epileptische aanval gehad, zeiden ze. Hij was daarvoor onder behandeling bij SEIN."

Gevaarlijke plek

Het gaat om een gevaarlijke plek in de weg, legt Vreugdenhil uit. Het wegdek ligt volgens hem op het steilste punt misschien wel 1,70 meter hoger dan de sloot. Tussen de weg en het talud staat nu geen hek. En dat moet volgens Vreugdenhil snel veranderen.

De Zuid-Schalkwijkerweg is toe aan groot onderhoud. Onduidelijk is wanneer hieraan wordt begonnen. Vreugdenhil: "Tot die tijd ligt er een taak voor de gemeente om er iets aan te doen, voordat er meer ongelukken gebeuren. Het hoeft maar een laag hek of zo te zijn. In ieder geval iets waardoor fietsers worden afgeremd als ze van de weg raken."

Extreem stijl

Vreugdenhil is oud-raadslid van de ChristenUnie in Haarlem. Zijn opvolger Frank Visser stelt volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over het 'extreem steile' talud van de Zuid-Schalkwijkerweg. Hij vraagt zich af of de gemeente snel een laag hek of vangrail wil plaatsen.

Ook wil hij weten wat de stand van zaken is van de herinrichting van de weg. "De raad heeft hier al een tijd geleden over besloten en het college en het waterschap hadden toen haast maar er is nog niets gebeurd. Wanneer wordt de weg nu aangepakt?"