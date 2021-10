De Peiling: baby's moeten gechipt worden bij geboorte

Betalen bij de kassa door je hand tegen de pinautomaat te houden. Het klinkt futuristisch maar wordt steeds meer de realiteit. Meerdere piercingshops in het land implanteren een chip die onder je huid wordt aangebracht. Naast ermee betalen kun je ook jouw contactgegevens, OV-Chipkaart, medische informatie en meer gegevens op de chip zetten. Is dit de toekomst?

In Nederland is het chippen van honden al jaren verplicht, maar bij mensen is dit nog niet van toepassing. Het zou zo maar kunnen zijn dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Het klinkt een beetje als een sciencefictionfilm, maar betalen met een chip in je hand is voor sommige mensen inmiddels een doodnormale zaak.

Het kan door middel van biohacking. Biohacking is het gebruik maken van hulpmiddelen om lichaamsfuncties te verbeteren.

Nooit meer sleutels kwijt

Inmiddels hebben al meerdere Nederlanders een chip aangebracht. Peter Joosten is biohacker en volgt de technische ontwikkelingen op de voet.

Zelf heeft hij inmiddels drie verschillende chips onder zijn huid zitten: zijn visitekaartje, een chip om mee te betalen en een bitcoin-wallet, een programma waarmee hij zijn bitcoins beheert.

IT’er Allan van Leeuwen kan zijn sleutel voor zijn kantoor nooit kwijtraken: hij heeft zijn toegangspas op een chip in zijn hand geladen.