Medemblik start met bouw van eerste CPO-woningen: 'Hele goede ontwikkeling'

De bouw van het de eerste CPO-woningen in Medemblik is van start. Gistermiddag werd op feestelijke wijze de eerste (mijl)paal de grond in geslagen op het DEK-terrein in Medemblik. Rond juli wordt verwacht dat de zestien woningen klaar zijn en dat is een bijzonder moment voor Medemblik.

"Wij vinden het voor Medemblik een hele goede ontwikkeling", vertelt wethouder Andrea van Langen, die het officiële startsein gaf in bijzijn van kopers en bouwbegeleiding van het CPO-project. "Met CPO trekken de mensen vanaf het begin van het project met elkaar op. Bij andere CPO-projecten, elders in het land, is gebleken dat je daardoor ook een betere sfeer in de buurt krijgt en daar gaan we in Medemblik ook voor."

CPO

Een Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm waarbij een groep particulieren volledige zeggenschap hebben over de uiteindelijke realisatie van hun woning.



De zestien kopers verzamelden zich gistermiddag om 16.00 uur op het terrein en waren erg te spreken over de ontwikkelvorm van het project. "Het is gewoon heel fijn dat je zo betrokken bent", zegt een van de kopers trots. "Ik heb het hele huis zelf kunnen indelen en dat is natuurlijk prachtig!" Vier jaar geleden was de eerste bijeenkomst om het CPO-project op het DEK-terrein in Medemblik te lanceren. Bas Groothelm, die het CPO-project vanaf het begin al begeleidt, is erg trots met de officiële start van de zestien woningen. "De kopersgroep kon zelf aan de slag met de het ontwerp van het huis en wij hebben eigenlijk de afgelopen jaren de communicatie gevoerd met de gemeente om uiteindelijk het project tot stand te brengen. Waar we nu de feestelijke paal voor hebben geslagen." Toekomst De wethouder is erg te spreken over de ontwikkelvorm en ziet graag in de toekomst meer CPO-projecten in Medemblik. "Dankzij dit project kan je de woningen toewijzen aan de mensen die er samen aan hebben bijgedragen dat die woningen er komen en er zijn heel veel West-Friezen die in hun eigen dorp een woning zoeken. Daar is CPO een mooie uitkomst voor."