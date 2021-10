Hemelbestormers: geheimen van het gewelf in de Grote Kerk in Naarden onthuld

In de Grote Kerk in Naarden wordt morgen het boek 'Hemelbestormers' gepresenteerd. Auteurs Marchien den Hartog en Froukje Holtrop maakten van de rust tijdens corona gebruik om het eeuwenoude gewelf in de kerk te onderzoeken. Vandaag waren ze te gast bij het NH Radioprogramma Lunchroom.

Marchien den Hertog

Over het unieke plafond uit de 16e eeuw was tot recent vrij weinig bekend. Het is het enige echt grote beschilderde houten gewelf uit de Noordelijk Nederlanden dat bewaard is gebleven. Het bevat zoveel rijkdom dat het door kunsthistorici ook wel 'De Sixtijnse kapel van het Noorden' wordt genoemd. Toen het gewelf werd beschilderd, in 1518, gingen de middeleeuwen over in de renaissance. Ook was het de tijd dat de protestante kerk opkwam. En daarmee is het een levend testament van alles wat zich in die bijzondere periode afspeelde.

Quote "We zijn zeven keer naar boven geweest en die schilderingen werden een soort vrienden" Froukje Holtrop

Omdat er tijdens de corona-periode geen diensten en evenementen in de kerk waren, was er alle rust en ruimte om het gewelf uitgebreid te bekijken en te onderzoeken. "We zijn zeven keer naar boven geweest en die schilderingen werden een soort vrienden." Behalve visueel onderzoek zijn er ook monsters genomen. Deze worden in het laboratorium onderzocht. Renovatie Het gewelf is toe aan een grondige renovatie. De kosten van het totale herstel worden geschat op twee miljoen euro. De twee (kunst)historici hopen dat het boek zal bijdragen om fondsen bij elkaar te krijgen, zodat het unieke stukje erfgoed kan worden behouden. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen is er inmiddels een inzamelingsactie gestart. Het boek 'Hemelbestormers - geheimen van het gewelf in de Grote Kerk Naarden' is te koop in De Grote Kerk zelf en bij lokale boekhandels. Bekijk hieronder het interview op NH Radio.

