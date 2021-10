LIVE NH Sport met Jong AZ - FC Volendam en Telstar - Helmond Sport

FC Volendam verdedigt vanavond de koppositie in de eerste divisie in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. Telstar krijgt Helmond Sport op bezoek. Beide duels zijn vanaf 19.00 uur rechtstreeks op NH Radio te volgen.

Omdat Volendam dit seizoen bij uitwedstrijd door een grote schare supporters wordt gesteund, is er een poging gedaan om de wedstrijd in het AZ-stadion te spelen. De Alkmaarse club hield vast aan het trainingscomplex in Wijdewormer, omdat dat de thuisbasis is van het beloftenteam.

De beloften van AZ stonden een tijd lang bovenaan in de competitie, maar zijn na enkele mindere resultaten afgezakt naar plek vijf. Afgelopen maandag speelde de ploeg van trainer Maarten Martens 1-1 tegen Jong Ajax . FC Volendam versloeg in eigen stadion NAC Breda met 1-0 dankzij een fraaie treffer van rechtsback Denso Kasius .

In het uitvak is plaats voor 96 supporters van FC Volendam. Of hun ploeg de drie punten pakt, hoor je vanavond van verslaggever Frank van der Meijden.

Telstar - Helmond Sport

Telstar verloor vorige week met ruime cijfers van FC Volendam (1-5), maar herpakte zich maandagavond door Jong PSV met 3-2 te verslaan. Met vijftien punten staan de Velsenaren op de twaalfde plaats. De Brabanders staan twee plekken lager met dertien punten.

Helmond presteert vooral buitenshuis zwak. Na vier opeenvolgende nederlagen volgde zondag 10 oktober bij hekkensluiter FC Dordrecht dan eindelijk de eerste uitzege (0-1) van dit seizoen. Daar was overigens wel een eigen doelpunt van Dordrecht-speler Liam Bossin voor nodig.

Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Velsen-Zuid. Uiteraard houden we je in de uitzending van NH Sport ook op de hoogte van de ontwikkelingen op de andere velden, waaronder die bij FC Eindhoven - Jong Ajax. Er wordt overal om 20.00 uur afgetrapt. NH Sport begint vanavond om 19.00 uur. Presentator is Stef Swagers.