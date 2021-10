Amsterdamse rapper Murda in Turkije aangeklaagd voor verheerlijking drugsgebruik

De in Amsterdam geboren rapper Murda (37) is in Turkije aangeklaagd voor de verheerlijking van drugsgebruik in zijn nummers. Hij moet waarschijnlijk binnen een paar dagen voor de rechter verschijnen. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een gevangenisstraf van vijf à tien jaar boven het hoofd.

Dat meldt nieuwspartner NOS op basis van Turkse media. Murda, geboren als Önder Dogan, werd op het vliegveld van Istanboel aangehouden. Een dag later werd hij vrijgelaten, maar kreeg te horen dat hij Turkije niet mag verlaten. Murda's management bevestigt tegenover de NOS dat hij voor de rechter moet verschijnen en hij een lange celstraf kan krijgen.

Murda rapt in meerdere Turkse nummers over drugs en het gebruik ervan. Dat hij wat betreft geen blad voor de mond neemt, is volgens Murda het gevolg van het feit dat hij is geboren en opgegroeid in Nederland. Desondanks is het volgens hem nooit zijn bedoeling geweest om mensen aan te sporen tot drugsgebruik.

Jurylid in Turkse rapversie The Voice

Waar Murda in Nederland een grote naam in de hiphopscène is, is zijn status in Turkije nog groter. Zo is hij onder meer jurylid van de rapversie van de Turkse versie van The Voice. In Nederland werkte hij samen met onder anderen Ronnie Flex, Kraantje Pappie en Bizzey.