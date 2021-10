AZ boekt zwaarbevochten zege op fysiek Cluj

In de Conference League heeft AZ een benauwde 1-0 zege op Cluj geboekt. In Roemenië won het elftal van trainer Pascal Jansen dankzij een doelpunt van Jesper Karlsson.

AZ kreeg in een sfeerloos Dr. Constantin Rădulescu Stadion te maken met een verdedigend ingesteld Cluj. De hekkensluiter in de groep zakte in en gaf de Alkmaarders het initiatief. Dat leidde in de openingsfase voor kansen via Jesper Karlsson en Jordy Clasie. Laatstgenoemde raakte met een fraaie volley uit een afgeslagen voorzet de buitenkant van de paal.

Na 18 minuten kwam AZ vervolgens op een verdiende voorsprong via Karisson. De Zweedse buitenspeler kopte een afgemeten voorzet van Yukinari Sugawara tegen de touwen. AZ had de wedstrijd onder controle en gaf in de eerste helft slechts een kansje toe. Debeljuh schoot een harde bal recht in de handen van doelman Peter Vindahl.

