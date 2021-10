Na twee jaar eindelijk weer een vogelshow: "Ik zat met 40 vogels op m'n slaapkamer"

Corona heeft er ook bij vogelliefhebbers flink ingehakt. Twee jaar lang geen clubbijeenkomsten, beurzen, tentoonstellingen of shows. Nu is er eindelijk weer een Nationale Vogeltentoonstelling, bij De Paradijsvogel in Zaandam. Zo'n kleine 400 vogels zijn tot en met zondag te bewonderen en een aantal daarvan is ook te koop. "We zijn zo blij dat het weer kan", zegt secretaris Marjolein Buskens van De Paradijsvogel.

Veel vogels in Zaandam komen van plaatselijke leden maar ook van elders. Uit Heemskerk, Purmerend en Enkhuizen. Een jury heeft ze beoordeeld en de prijzen uitgereikt. Rood voor de eerste, groen voor de tweede, en geel voor de derde prijs. Leuk voor de winnaars. Toch overheerst bij de bezoekers de blijdschap over het feit dat er weer een vogelshow is. "Want daar doen de leden het voor", vertelt Marjolein, "hiervoor kweek je de jonge vogels. Je wilt ze laten zien."

Een Heemskerker die lid is van verschillende verenigingen is dit jaar niet in de prijzen gevallen. "Dat vind ik niet erg want ik ben er gelukkig bij. Het kan snel gaan als je bedenkt dat ik twee jaar terug nog kampioen was." Thuis heeft hij veertig vogels in zijn slaapkamer.

Honderden euro's per vogel

Iedereen heeft dit erg gemist. Het bekijken van de vogels, een bod doen of gewoon erover praten met andere liefhebbers. Om geld gaat het niet, wel om de eer die je kunt behalen door mooie vogels te kweken. "Hoewel", zegt een liefhebber uit Enkhuizen, "voor sommige vogeltjes worden wel honderden euro's betaald."

De vogelshow is open vanaf 10.00 uur tot en zondag op de Havenstraat 70 in Zaandam.