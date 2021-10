Man (28) tijdens ADE overleden door zeldzame complicatie na gebruik xtc

Een 28-jarige man uit Hoorn is maandagochtend overleden door een zeldzame complicatie na het gebruik van een xtc-pil. De man werd onwel bij een feest van het Amsterdam Dance Event (ADE) in het Westerpark en is later overleden in het ziekenhuis. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De man ging zondagavond naar een feest in het Westerpark. Rond 23.30 uur 's avonds werd de man onwel en moest in kritieke toestand vervoerd worden naar het ziekenhuis. Hij is daar in de ochtend overleden. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de man is overleden ter gevolge van drugsgebruik, maar dat er geen indicatie is van vervuilde drugs. De xtc-pil die de man had gebruikt zou getest zijn geweest.

De moeder van de overleden man laat aan het Noordhollands Dagblad weten dat er sprake was van een zeldzame bijwerking. Bij de complicatie kwam lactaat vrij (melkzuur), wat ophoopte in zijn bloed. Dit leidde tot een vergiftiging.

Reactie ADE

Een woordvoerder van ADE zegt dat de organisatie diep geraakt is door het overlijden van de bezoeker: "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer."