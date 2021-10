Dood speelt uitvaartbranche parten: jonge ondernemers lastig te vinden

Het eerste baantje van Mike was in het crematorium. "Ik kan nu alle vragen daarover beantwoorden, over hoe een oven werkt en het proces. Ik zou iedereen die dit vak ambieert ook aanraden om daar te beginnen."

Mike van Verseveld uit Amstelveen is 23 jaar oud en hij is de piepjonge uitzondering die de regel bevestigt. "Ik zie wel jonge mensen die dit vak ook ambiëren, maar zij onderschatten vaak dat je ook beschikbaar moet zijn in de avonden, weekenden en tijdens feestdagen. Het moet echt je roeping zijn om dit werk te doen, anders houd je het niet vol."

Charles Benschop is uitvaartondernemer in Amsterdam en ook hij ziet dat het lastig is om jonge uitvaartondernemers te vinden. "Dat zie ik bij collega's in het vak. Gelukkig hebben wij de jonge Mike als gewaardeerd collega."

Mannen zoals Mike zijn hard nodig, vindt brancheorganisatie BGNU. Volgens hun is het lastig om jonge mensen te vinden. Branchedirecteur Heidi van Haastert: "De branche wordt grijzer. Er zijn zeker jongeren die dit vak op hun 27ste levensjaar kiezen, maar dat zijn uitzonderingen."



Toch vreest directeur Van Haastert niet voor een tekort aan gekwalificeerd personeel: "Het beroep van uitvaartondernemer of uitvaartverzorger is over het algemeen een vak dat mensen kiezen als tweede carrière. Onder die groep mensen is er veel belangstelling voor het vak van uitvaartverzorger. Aan belangstelling is dus nog geen gebrek bij onze werkgevers."

Zorg uit handen nemen

Mike van Verseveld ziet zichzelf zijn hele leven dit werk doen. "Het is prachtig om de laatste wensen van mensen te verzorgen en de nabestaanden te ontzorgen. Soms zie ik wel dat mensen een oudere heer met een grijze baard en een hoge hoed verwachten, maar eigenlijk zijn mensen altijd positief over mij. Het is een compliment als zij zeggen dat ze er een goed gevoel bij hebben en dat ik veel zorgen uit handen heb genomen."