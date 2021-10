Dug-out honkbalvereniging vernield: "Lijkt alsof ze er met een wals tegenaan zijn gereden"

Een dug-out van de Bennebroekse honkbalvereniging BSM is vernield door vandalen. Bij de club was bekend dat jongeren er wel vaker in zaten te 'chillen', maar niet eerder werd er zoiets vernield.

Wolbert van den Hoorn, wedstrijdsecretaris en scheidrechter bij de honkbalvereniging, had dit niet verwacht. "Normaal gesproken moeten we vaak peuken en zakjes wiet opruimen van het veld, wat ze achterlaten en dat hoort natuurlijk al niet. Maar zolang ze alleen rommel maken, was dat nog te overzien, maar nu brengen ze de wedstrijd in gevaar."

Naast de dug-out ligt een wals die gebruikt wordt om het kunstgras te egaliseren. Van den Hoorn, vermoedt dat de vandalen die gebruikt hebben. "Het lijkt erop alsof ze er met de wals tegenaan zijn gereden."