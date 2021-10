Dit vinden de NH Nieuws Panelleden van een algeheel vuurwerkverbod

Het merendeel van de NH Nieuws Panelleden is voor de invoering van een algeheel vuurwerkverbod. Toch zijn er ook tegenstanders. Het onderwerp maakte heel wat tongen los. Een kleine greep uit de vele reacties van de diverse panelleden:

NH Nieuws Panelleden - Eigen afbeeldingen panelleden

Pim uit Heemstede "Ik ben groot voorstander van een algeheel vuurwerkverbod. In 2019 heb ik de gemeente Heemstede opgeroepen middels een petitie om zich te houden aan hun eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de model APV staat dat er geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken als dit gevaar of overlast kan veroorzaken. Naar mijn idee is dat altijd zo. Dat was dan ook de insteek van mijn petitie. Vuurwerk zorgt voor schade en overlast, al jarenlang. Dat de gemeente nog geen algeheel verbod heeft, vind ik een laffe beslissing. Onze petitie is destijds door ruim tweehonderd Heemstedenaren ondertekend. Uit onderzoek van de gemeente zelf, via het zogenoemde Digipanel, bleek eveneens dat een ruime meerderheid voor een verbod is. In Haarlem is nu een totaal verbod, in Bloemendaal gaat die er hoogstwaarschijnlijk komen. Dit zou betekenen dat de gemeente Heemstede dan is omringd met gemeenten die een verbod hebben. Ik ben bang dat de vuurwerkfanaten uit die omliggende gemeenten massaal naar Heemstede zullen komen om daar vuurwerk af te steken. Dat vind ik niet gewenst."

Pim uit Heemstede - Eigen afbeelding Pim

Arjan uit Edam-Volendam "Als groot vuurwerkliefhebber, ben ik absoluut tegen een algeheel vuurwerkverbod. Een vuurwerkshow vind ik maar niets. Vanaf mijn vierde, ik ben nu drieënveertig, steek ik al met groot plezier iedere jaarwisseling vuurwerk af. Voor mij begon de voorpret al vroeg in het jaar met het doorspitten van allerlei folders, het tellen van je geld en het vragen om vuurwerkbonnen. Het heeft mij ook heel wat slapeloze nachten bezorgd, omdat ik niet kon wachten tot het oudjaarsavond was. Ik houd er warme herinneringen aan over. Dit is toch iets wat je iedereen gunt? Nog steeds oriënteer ik mij al vroeg in het jaar op de eerste aanbiedingen. Aan het einde van het jaar struin ik met mijn kinderen alle winkels af om het mooiste vuurwerk te bemachtigen. Het is een jaarlijks terugkerende traditie voor ons. We maken er altijd een gezellig uitje van. Tussendoor eten we een lekkere oliebol. En op oudejaarsavond, dan is het puur genieten. Samen vuurwerk afsteken, mooier kan het voor mij niet."

Arjan en Leon voor vuurpijlenrek - Eigen afbeelding Arjan

Nancy uit Schagen "Als het aan mij ligt, komt er een algeheel vuurwerkverbod. Ik vind vuurwerk overlastgevend, slecht voor het milieu en gevaarlijk. Over dat laatste spreek ik uit eigen ervaring. Een paar jaar geleden stonden mijn man en ik samen met de buren gezellig naar het vuurwerk te kijken, toen er plots vuurwerk uit een vuurwerkpot onze kant op kwam. Het kwam in het oog van mijn man terecht en met spoed moesten wij naar het ziekenhuis. 'We moeten er langs, we moeten naar het ziekenhuis', schreeuwde ik vanuit de auto. Mensen waren volop vuurwerk aan het afsteken en we kwamen er moeilijk langs. Het is allemaal met een sisser afgelopen, maar het blijft voor mijn man een traumatische ervaring. Met Oud en Nieuw durft hij de deur niet uit. Ik stel voor om per gemeente een vuurwerkshow te organiseren. Zodat het allemaal veilig gebeurt, maar je toch saamhorigheid creëert. Dat mensen die alleen zijn toch naar buiten kunnen en aanspraak hebben."

Nancy uit Schagen - Eigen afbeelding Nancy

Katinka uit Zaanstad "Mijn vier kinderen, inmiddels in de dertig, zijn echte vuurwerkliefhebbers. Zeker vroeger, hield ik mijn hart vast. Toch ben ik tegen een totaal vuurwerkverbod. Geen vuurwerk? Ik zou het een groot gemis vinden. Tevens ben ik bang dat een verbod de opkomst van meer illegaal vuurwerk in de hand werkt. Handhaven is bijna niet te doen. Is die ene dag per jaar nou echt zo erg? Ik vind van niet. Een tijdje geleden waren buurkinderen vuurwerk aan het afsteken, terwijl dat nog niet mocht. Terwijl ik langs hen liep, zag ik in de verte een witte auto met zwaailichten richting de kinderen rijden. Die raakte vervolgens in totale paniek. Hun zakken zaten vol met vuurwerk. 'Kom, stop jullie spullen snel in mijn tas', zei ik resoluut. Vervolgens wandelde ik rustig verder. Toen oom agent arriveerde en de kinderen op het bezit van vuurwerk controleerde, kwam hij bedrogen uit. De zakken van de kinderen waren leeg. Ik stond inmiddels met de tas met vuurwerk op de galerij. Uit het zicht van de agent."

Katinka uit Zaanstad - Eigen afbeelding Katinka