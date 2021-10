Natte voeten in eigen appartement: "Nog steeds met handen in het haar"

Bewoners van het appartementencomplex aan de Ebbehout werden vanochtend wakker van regen die hun woning binnendrong. Er wordt een extra verdieping bovenop het complex gebouwd en dat zorgt voor de problemen. "Ik was wel even in paniek vanochtend", vertelt bewoner Patrick. "Ik wist niet waar ik moest beginnen om dit te drogen."

Patrick baalt van de wateroverlast: "Ik dacht we kennen het huis uit, want dit is onbewoonbaar zo" - NH Nieuws

Niet alleen de bewoners, ook de net geopende Albert Heijn, die naast en gedeeltelijk onder het appartementencomplex is gevestigd, heeft schade. Ook bij de supermarkt kwam het plafond naar beneden. Met linten is het stuk bij de bloemen afgezet. Tekst gaat verder onder de foto's

De schade wordt door het bouwbedrijf hersteld. Sommige bewoners zullen vannacht ergens anders slapen. "Ik zit nog steeds met m'n handen in het haar", vertelt Patrick. "Mijn vriendin is ook nog jarig. We zouden eigenlijk een verjaardag vieren. Dat is dus in het water gelopen letterlijk."