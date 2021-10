Jubileum geen eindpunt voor 70-jarige paardenslager: "Ik ga lekker door"

Gertjan de Graaff, paardenslager in Beverwijk, doet niets liever dan de armen uit de mouwen steken. Van een dagje feest ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de slagerij woensdag kon hij best genieten. Maar hij was blij dat de zaak vandaag weer gewoon open was en hij zijn klanten weer kon ontvangen. "Het mooiste wat er is."

De 70-jarige Beverwijker is de derde generatie De Graaff in het pand aan de Hofdijkstraat 10, pal tegenover het Kennemer Theater. Een markant punt dat zijn klanten al jaren weten te vinden. "Omdat hij het beste paardenvlees heeft", zegt een klant. "Het wordt bij hem niet in kratten aangeleverd zoals bij de supermarkt, maar is afkomstig van door hemzelf gefokte en geslachte paarden. Hij weet dus wat hij verkoopt."

Klantenkring Hoewel er minder vlees wordt gegeten, heeft De Graaf een trouwe klantenkring. Voor hen is paardenvlees een delicatesse vanwege de pure smaak. "Niets zo lekker als paardenworst", zegt een vrouw uit Wijk aan Zee. "Ik kom hier al langer dan veertig jaar. Nu maar hopen dat Gertjan voorlopig nog even doorgaat, want hij is nog de enige paardenslager hier in de buurt."

De slager kan zijn klanten geruststellen, voorlopig althans. Hij heeft geen kinderen die in zijn voetsporen treden. "Maar geen zorgen. Zolang ik me goed voel en het gezellig blijft, ga ik lekker door."