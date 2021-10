Telstar-trainer Jonker hoopt carrière gepasseerde keeper Trevor Doornbusch gered te hebben

Doordat keepers Ronald Koeman jr en Abdel El Ouazzane geblesseerd zijn staat Telstar-keeper Trevor Doornbusch vrijdag onder de lat tegen Helmond Sport. De keeper begon het seizoen als nummer één, maar verloor zijn plek na een aantal dure fouten. Trainer Andries Jonker was zeer te spreken over zijn optreden van maandag tegen Jong PSV (3-2 winst) en hoopt dat het lek bij hem boven is.

Andries Jonker Telstar - Kees Kuijt/Orange Pictures

Op de regenachtige afsluitende training in Velsen-Zuid kon Jonker beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de keepers Ronald Koeman Jr. en Abdel el Ouazzane ontbraken. "Alle anderen zijn in ieder geval trainingsfit, nog niet allemaal wedstrijdfit. Maar we hebben veel spelers op het veld staan." Doornbusch Door de blessures van de andere keepers staat Trevor Doornbusch morgen dus opnieuw onder de lat. Tegen Jong PSV verving hij Koeman jr. ook al. "Maandag was voor hem een herkansing", vertelt Jonker over de keeper die hij een aantal weken geleden passeerde. "Aan de andere kant was het heel moeilijk, want de druk is er weer als hij weer fouten maakt. Wat ik altijd meegeef: maak het vooral jezelf makkelijk. Creeër niet je eigen problemen en speel geen spelers aan, die daarmee geen oplossing weten. Dat heeft hij prima gedaan." Tekst loopt door onder de foto.

Telstar-keeper Trevor Doornbusch - Pro Shots / Remko Kool

Een aantal weken geleden was de maat vol en was Jonker vanwege de fouten genoodzaakt om Doornbusch in te ruilen voor Koeman jr. "Dat was een uitermate zure appel. Dit soort jongens leeft er een aantal jaren naartoe om de kans te pakken. Elke keeper weet tegelijkertijd dat je niet teveel fouten moet maken. Trevor heeft een tijd lang het vertrouwen gehouden, maar op een gegeven moment komt het moment dat een trainer zegt: nu moet ik je eraf halen. Want als ik je nog een keer opstel en je doet het weer fout, dan is je loopbaan voorbij. Ik hoop dat ik daarmee op tijd ben geweest."

Door de blessures heeft Jonker de vierde keeper Shaquille Eendragt doorgeschoven als tweede keeper. Abdessalam Ouboumalne, de keeper van Telstar Onder 21, zit morgen als derde keeper bij de selectie. Helmond Sport Voor Telstar volgen de wedstrijden elkaar in hoog tempo op. Na vrijdag FC Volendam (5-1 verlies) en maandag Jong PSV (3-2 winst) wacht morgenavond Helmond Sport. Dinsdag gaat Telstar op bezoek bij Kozakken Boys voor de KNVB-beker. "We doen geen consessies en er wordt niemand gespaard", aldus Jonker. Telstar neemt het vrijdagavond op tegen de nummer veertien van de eerste divisie. Jonker verwacht een taaie wedstrijd tegen de Brabanders. "Helmond is stug dit jaar. De laatste uitslagen waren 1-0 en 0-0. Dat tekent ze. Verdedigend zit het goed in mekaar en er wordt hard gewerkt en voorin hebben ze wat meer moeite om wat te creeëren." De wedstrijd in Velsen-Zuid begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.